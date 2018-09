Dit Vlaamse model spreidde 14 jaar geleden de benen voor Sharon Stone. Zo ziet hij er nu uit EDA

29 september 2018

In het VTM-programma 'Wat Een Jaar' reisden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel vanavond terug naar het jaar 2004. Naast wat bedenkelijke looks leverde dat ook een opvallend weerzien op met Nico Vandersmissen, die in dat jaar schitterde aan de zijde van Sharon Stone in de tv-spot van 'William Lawson's'.

Nico werd uitgenodigd in de tv-studio in kilt, maar hij stond er niet alleen. Samen met heel wat andere potentiële 'Nico's Vandersmissen' maakte hij deel uit van de 'Wie is het?'-spelronde. Daarbij moesten de kandidaten, vanavond waren dit Natalia en Kat Kerkhofs, naar analogie met het bordspel 'Wie is het?' raden wie de échte Nico Vandersmissen is.

14 jaar doet wat met een mens, maar ondanks de tijdsprong haalde Natalia het blauwogige model er relatief snel uit. Nico was ten tijde van de spot 27 jaar. Inmiddels is hij er bijna 42.

Kat Kerkhofs was nieuwsgierig naar hoe Sharon Stone was. "Tja, moeilijk", antwoordde Nico, die zelf opvallend bedeesd overkwam. "Ja, een diva. Iemand met allures. Ze komt de zaal binnen, laten we het zo zeggen."

Waarop Natalia zich duidelijk aangesproken voelde: "Ja maar dat wilt niks zeggen. (schaterlacht)"

Gebrandmerkt als 'de Schot'

Koen wilde tot slot nog de praktische kant van de zaak kennen: "Als je zo 'open en toe gaat', had je dan een slip aan? Ik bedoel: ben je gecast op je... look?"

Nico: "Dat gaan we in het midden laten, Koen", klonk het bij de Vlaamse ersatz-Schot, die er nog aan toevoegde dat die bewuste reclamespot het hoogtepunt uit zijn carrière betekende en hij nadien vooral gebrandmerkt stond als 'de Schot'.

Voor zij die de spot, die knipoogt naar Sharon Stone's iconische scène in de film 'Basic Instinct', inmiddels vergeten zijn:

En voor zij die willen weten hoe Sharon Stone er nu uitziet: