Dit onwaarschijnlijk excuus gebruikte Christian voor zijn deelname aan ‘De Mol’ SDE

23 april 2020

22u20

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afgelopen zondag moesten we afscheid nemen van Christian in ‘De Mol’. Een moeilijk moment, vertelt presentator Gilles De Coster in ‘Gert Late Night’. “Ik denk niet dat ik op vijf jaar tijd de crew al zo stil heb geweten. Hij was niet alleen populair bij zijn medekandidaten, maar ook bij de crew.”

Christian zelf blikt erg positief terug op z'n avontuur. “Ik zou het niet anders doen." Hij vertelt trouwens ook welk excuus hij gebruikte om z’n afwezigheid te verklaren. “Het was eigenlijk een heel grof excuus”, geeft hij toe. “Ik ben op Erasmus naar Zweden geweest, en ik zei dus dat ik een heel ernstig zieke vriend van Erasmus ging bezoeken. Ik dacht: op dat verhaal gaan mensen niet durven doorvragen. ‘Ah, oei. Succes’, reageerde men. ‘Sorry dat ik het vroeg.’ En als ik dan zei: ‘We gaan drie weken onze gsm wegleggen, in het moment leven’, zei iedereen: ‘Moet je doen!’” Het perfecte excuus, zo bleek dus.