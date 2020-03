Dit nieuwe koppel is binnenkort te zien in ‘Temptation Island’ BDB

31 maart 2020

11u25

Als je spoilers over ‘Temptation Island’ wil vermijden, lees je beter niet verder. Vanaf vrijdag 10 april maken we namelijk kennis met een nieuw koppel dat de ultieme relatietest aangaat: Zach en Simone. Zij doen hun intrede nadat de makers ontdekten dat één van de huidige stellen zich niet aan de regels had gehouden. Gianni en Melissa smokkelden namelijk smartphones mee naar hun resort om toch contact met elkaar te kunnen hebben tijdens de opnames. Dat is uiteraard verboden, waarna de makers besloten om afscheid te nemen van het koppel. Opvolgers Zach en Simone zijn in elk geval volledig klaar om zich in het verleidingsspel te storten. Al lijken ze ook al rekening te houden met een slechte afloop. “Als zij het verpest, neem ik de hond mee”, lacht Zach. ‘Temptation Island’ is elke vrijdag te zien op VIJF om 20.35 uur.