Dit moet Mandy Moore ondergaan voor haar rol in de dramaserie 'This Is Us'

22 juni 2018

19u46 2 TV Voor haar rol als de 68-jarige Rebecca in de dramaserie 'This Is Us' moet Mandy Moore (34) maar liefst drie uur in de make-upstoel plaatsnemen. Maar dat blijkt peanuts in vergelijking met wat ze moest doormaken om de prothese te maken.

"Dit proces duurde bijna een uur en was behoorlijk claustrofobisch, zélfs voor iemand die niet aan claustrofobie lijdt", schrijft de actrice op Instagram. In het versnelde filmpje is te zien hoe een vloeibaar goedje over haar gezicht wordt gesmeerd om er daarna een gipsafdruk van te maken. Die wordt dan later omgevormd in een prothese. "Hoe kon jij in godsnaam ademen", vragen haar volgers zich af. "Ik krijg het er benauwd van", schrijft iemand.

Moore schat dat ze de drie uur durende transformatie naar Rebecca meer dan dertig keer heeft meegemaakt voor het inblikken van de serie, maar klaagt er niet over. "Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg om dit personage als 25 en als 68-jarige te spelen", zegt ze. "Dus ik doe dit met plezier."

'This Is Us' vertelt het verhaal van drie mensen die dezelfde verjaardag delen. Kate vecht al van kinds af aan met overtollige kilo’s en slentert door het leven met een gigantisch minderwaardigheidscomplex. Randall is een succesvolle zakenman die als donkere jongen opgroeide in een blank gezin. Kevin is een hunk uit een populaire sitcom die van de ene vrouw naar de andere fladdert. Op hun 36ste verjaardag nemen ze elk een radicale beslissing.

Het eerste seizoen van de NBC-serie was in het voorjaar van 2017 bij ons te zien op Vitaya. Het tweede seizoen loopt momenteel in de VS.

Just your typical Wednesday. (This process was nearly an hour and was pretty claustrophobic for someone who doesn’t really have that fear).... 🤦‍♀️😱🤷‍♀️ ***this was for the incredible FX company who does all of our prosthetics to have a proper mold of my face finally! Een foto die is geplaatst door null (@mandymooremm) op 21 jun 2018 om 00:29 CEST