Dit jurylid uit ‘Dance As One’ op VTM was even wereldberoemd (en Madonna zat er voor iets tussen)

Redactie

31 oktober 2018

13u30

Bron: TV Familie 0 TV Vanaf vanavond kan je bij VTM terecht voor de spectaculaire , nieuwe dansshow ‘Dance As One’, waarin teams zo synchroon mogelijk proberen te dansen in de hoop de 50.000 euro prijzengeld in de wacht te slepen.

Niels Destadsbader (30) en Nicolette van Dam (34) zijn de presentatoren in deze Vlaams-Nederlandse coproductie. En in de jury zetelt acteur/danser Jan Kooijman (37), die vreemd genoeg ook in de jury van ‘Dancing With the Stars’ op VIER zit. Andere juryleden zijn Vlaams dansfenomeen Laurien Decibel (30, echte naam: Laurien De Munck) en Timor Steffens (30).

Die laatste onbekend zeg je? Niets van! Timor is zelfs wereldberoemd geweest. Want hij is het ex-lief van... popdiva Madonna. Eind 2013 en begin 2014 was Timor enkele maanden de toyboy van de Material Girl. Zij was toen 56, hij 26.

Mee op vakantie

Madonna en Timor leerden elkaar kennen toen hij voor haar danste tijdens haar wereldtournee. Aanvankelijk ontkende hij dat ze meer waren dan vrienden, maar toen er foto’s opdoken van Timor op vakantie met Madonna en haar kinderen, gaf hij in een Britse krant toe dat ze wel degelijk een romance beleefden.

“We schelen veel in leeftijd, dat weet ik”, zei hij toen. “Maar mijn vriendinnen zijn altijd ouder dan ik. Ik hou daarvan. Ik hou ervan om van hen te leren.” Timor overwoog zelfs een gezin te stichten met Madonna: “Ik wil papa worden, ja. Die ambitie zit al een tijdje in mijn gedachten.” Zover is het echter nooit gekomen.

Verdraaide woorden

Dat Timor voor Madonna viel, vindt hij maar logisch. “Ze is een vechter. Een sterke, onafhankelijke vrouw. Een voorbeeld voor velen. Ik heb zoveel bewondering voor haar. Om wat ze kan, om wat ze doet, om wie ze is. Ze gaat geen uitdaging uit de weg. Dat maakt van haar een topartieste. Iemand van wie ik heel veel kan opsteken.”

Mooie woorden, maar nadien trok Timor ze in. In een Nederlandse tv-show beweerde hij dat zijn uitleg verdraaid werd. “Ik had enkel een professionele band met Madonna”, hield hij opeens vol. Iets wat weggelachen wordt in Hollywood. “Ach, hij was het zoveelste dansertje dat even bij Madonna in de smaak viel. Hij heeft daarvan kunnen profiteren en hij had gelijk dat hij het deed. Hij moet zich daar nu niet voor schamen.”

Miss Nederland

Timor is het avontuur met Madonna ondertussen ongetwijfeld helemaal te boven gekomen. Het jurylid is tegenwoordig samen met ex-Miss Nederland Zoey Ivory (25). De twee vormen volgens de Nederlandse pers sinds deze zomer een koppel. Timors liefde voor oudere vrouwen lijkt dus bekoeld...