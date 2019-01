Dit is ze dan: de eerste transgender superheld ooit MVO

30 januari 2019

12u19

Bron: Daily Mail 3 TV Actrice Nicole Maines (21) wordt de allereerste transgender superheld op tv. Ze zal deze zondag als Dreamer te zien zijn in de CW-serie ‘Supergirl’.

Maines, in het echte leven ook transgender, speelt al sinds oktober mee in de show. Ze speelt de rol van reporter Nia Nial, een vrouw die zich binnenkort zal ontpoppen tot de volgende superheld van de franchise. Haar voornaamste kracht is dat ze de toekomst kan voorspellen.

“Ik voel een grote druk om een goed voorbeeld te zijn”, gaf ze toe in een interview. “Ik wil de deur openzetten voor andere transgender helden. Wat mensen zien op het scherm, beïnvloedt hoe ze naar de wereld kijken. Het heeft een effect op hun houding en ideologie in het echte leven, en dat speelt voortdurend door mijn hoofd tijdens het spelen van deze rol.”

DC, de overkoepelende firma van ‘Supergirl’, kreeg vorig jaar al lof voor het introduceren van LGBT-personages. Zo krijgen we binnenkort een tv-serie rond Batwoman, waarin de hoofdrolspeelster openlijk lesbisch is.