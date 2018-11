Dit is waarom 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' een Emmy won: de 5 meest hilarische scènes uit het programma TK

20 november 2018

09u13 3 TV Een Emmy Award voor ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, dat verbaast ons allerminst. De fratsen van Jens Dendoncker en zijn team zijn immers spitsvondig én hilarisch. Wij zetten alvast de vijf beste fragmenten uit het programma op een rij.

1. Rik Verheye wordt dakloos

Acteur Rik Verheye is niet de meest stipte betaler, dus besloot zijn moeder hem een lesje te leren.

2. Seksuele voorlichting op gênante wijze

Mama Wendy is absoluut nog niet klaar voor kleinkinderen en wilde die boodschap dan ook duidelijk overbrengen aan haar zoon Dylan. “Ik denk niet dat we dit nog veel gênanter kunnen maken”, aldus Jens. En dat kunnen we alleen maar beamen.

3. Zingende bikerbende

Wij hebben nog altijd medelijden met de arme hondeneigenaresse die de stuipen op het lijf werd gejaagd door een bikerbende.

4. Zingende Nicolas

Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ zingt iets té hard mee met de radio, vindt vrouwlief Evelien. Dus kwam Walter Grootaers langs om hem een toontje lager te doen zingen.

5. Agressieve Agnew

En tot slot eentje uit het nieuwe seizoen: de dochter van Alex Agnew slaat haar klas kort en klein. Tot grote verbazing van haar papa.