Dit is waarom het appartement van Monica paarse muren had TK

22 maart 2018

18u00

Bron: Today News 1 TV Je zal erg veel moeite moeten doen om iemand te vinden die nog nooit naar 'Friends' gekeken heeft - zeker niet nu alle afleveringen op Netflix staan. Maar is het je ooit al opgevallen dat de muren van Monica's appartement een wel heel opvallende kleur paars geschilderd waren? En daar was blijkbaar een goede reden voor.

Het is productiedesigner John Shaffner die verantwoordelijk was voor het meest beroemde appartement van New York - ook al bouwde hij de set van Friends eigenlijk in Californië. Hij is ook de man die de opvallende lila kleur voorstelde. Was die in korting in de plaatselijke verfshop? Nee hoor, het paars was een heel doelbewuste keuze, zo blijkt.

De man, die al vier Emmy's won, maakte eerst een miniatuurmodel van de set. Toen de producers hem vroegen welke kleur het appartement zou krijgen, stelde hij paarse muren voor. "Iedereen was erg sceptisch, tot ik het model effectief paars maakte. Toen was iedereen wel enthousiast."

Maar waarom precies paars? "Het is een opvallende kleur, en kleuren zijn erg belangrijk als je de identiteit van een show opbouwt. We wilden dat mensen meteen wisten naar wat ze keken als ze paarse muren op televisie zagen. Als je dat paars zag tijdens het zappen, liet je het op die zender staan." Een tactiek die gewerkt heeft, want 15 jaar na de laatste uitzending is de serie nog steeds razend populair.