Dit is vanaf september het nieuwe logo van Eén SDE

13 augustus 2019

Eén ziet er binnenkort net iets anders uit. Vanaf 2 september krijgt de televisiezender een nieuw jasje op al haar platformen, zowel op televisie als online.

“In een veranderend medialandschap moet Eén niet enkel vernieuwen op vlak van programma’s, maar is het ook belangrijk dat de branding van het evolueert", laat de VRT-zender weten. Daarom kiest Eén vanaf 2 september dus voor een hele nieuwe look. Een logo in cijfers in plaats van in woorden dus, in nieuwe, frisse kleuren. De nieuwe look zal op alle platformen van Eén doorgetrokken worden, zowel op televisie als online.