Dit is het vijfde nieuwe gezicht in ‘De Buurtpolitie’ MVO

09 september 2019

09u00

Bron: Showbizzsite 0 TV Vorige week daagden er al vier nieuwe gezichten op in het corps van ‘De Buurtpolitie’, maar er is ook nog een vijfde op komst. Het gaat over de 26-jarige Ruben Francq.

Hij zal in enkele afleveringen te zien zijn als dispatch Lucas Dumont, de agent bij wie alle oproepen binnenkomen. Hij is leerkracht Lichamelijke Opvoeding en Engels van beroep, maar in zijn vrije tijd doet hij graag modellenwerk of acteerwerk.