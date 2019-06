Dit is de woeste nieuwe trailer van ‘La Casa de Papel’ seizoen 3 TDS

03 juni 2019

15u30

Bron: Netflix 62

Het wachten is voorbij, want de officiële trailer van het nieuwe deel van ‘La Casa de Papel’ is door Netflix vrijgegeven. Nadat de professor verdwijnt met een miljard euro van de FNMT, krijgt hij een telefoontje: een van de leden van de band is gevangen genomen. De enige manier om hem te redden en de geheime verblijfplaats van de anderen te beschermen, is om ze allemaal weer bij elkaar te brengen om een nieuwe overval uit te voeren, de grootste overval ooit uitgevoerd. ‘La Casa de Papel: deel 3’ is vanaf 19 juli te zien op Netflix.