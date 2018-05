Dit is de trailer van nieuwe '13 Reasons Why' Gunter Van Stappen

01 mei 2018

10u33

Bron: VTM Nieuws 275 TV Op 18 mei start op Netflix het tweede seizoen van 13 Reasons Why, de controversiële serie die zelfdoding expliciet in beeld bracht. Netflix heeft nu een eerste teaser gelost voor het tweede seizoen. Dat lijkt te draaien rond personage Tyler, de hobbyfotograaf die in de laatste aflevering van seizoen 1 een geweer kocht.

In het eerste seizoen van de serie is te zien hoe het hoofdpersonage Hannah dertien cassettes geeft aan evenveel mensen. Op de cassettes vertelt Hannah waarom ze zelfmoord pleegde en waarom die dertien personages daar een rol in spelen. Heel wat mensen reageerden positief op de serie omdat het problemen als pesten, seksueel overschrijdend gedrag en zelfmoord aankaart. Maar er kwam ook heel wat kritiek op de manier waarop die zaken afgebeeld werden.

Na seizoen één waren er veel vragen over de verhaallijn van het nieuwe seizoen, omdat het verhaal van hoofdrolspeelster Hannah Baker afgerond leek. Netflix heeft nu een teaser verspreid die de geruchtenmolen opnieuw op gang brengt. Daaruit blijkt mogelijk dat Tyler, de 'stalker' die in de laatste aflevering van seizoen 1 een geweer koopt, het hoofdpersonage wordt.

Het nieuwe seizoen van 13 Reasons Why staat vanaf 18 mei op Netflix.

Bekijk hier de trailer: