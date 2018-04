Dit is de reden waarom je niet kan (of mag) gokken op 'De Mol' DBJ

08 april 2018

06u00 0 TV Gokken op de uitkomst van 'De Mol' is verboden. Goksites mogen dergelijke weddenschappen niet aanbieden en in besloten vriendenkring mag het slechts voor een klein bedrag.

Het zesde seizoen van 'De Mol' scoort opnieuw scoort opnieuw goed en het mollenjagen is op bijna elke werkvloer een populaire bezigheid. Maar wat als je heilig van je verdachte overtuigd bent en je wil je keuze vertaald zien naar euro's? Zijn er goksites waarbij je op 'De Mol' kan spelen?

Goksites

Het antwoord is eenvoudig: neen. Dat heeft alles te maken met het feit er een groep, weliswaar een heel kleine, weet wie de mol is. Twee jaar geleden heeft de goksite Ladbrokes geprobeerd om een weddenschap rond het televisieprogramma op te starten, maar ze werden teruggefloten door de kansspelcommissie.

“Het is verboden weddenschappen in te richten op evenementen of gebeurtenissen waarvan de uitslag reeds gekend is of waarbij de onzekere gebeurtenis reeds heeft plaatsgevonden”, communiceerden zij toen.“Hoewel het grote publiek de uitslag nog niet kende tot op de dag van de finale, was een beperkt aantal mensen wel al op de hoogte. Ook al waren die verplicht de uitslag geheim te houden, is er in het geval van een vooraf opgenomen programma geen sprake meer van “een onzekere gebeurtenis”.

Twee euro

Duidelijk, maar wat als je onder vrienden een weddenschap wil organiseren voor geld, mag dat? Ook dat is in principe verboden, maar sinds het WK voetbal van 2014 liet de kansspelcommissie een opening in het reglement. Tussen vrienden mag je namelijk een weddenschap voor geld houden, zolang er maar één mogelijkheid om te wedden is (in dit geval, 'Wie is De Mol?') en het om een maximumbedrag gaat van twee euro. Echt rijk zal je er dus niet van worden.