Dit is de reden waarom er geen homokoppels meedoen in 'Blind Getrouwd' DBJ

21 februari 2018

21u00 0 TV Drie seizoenen 'Blind Getrouwd' met twaalf gehuwde koppels, maar geen enkel homoseksueel of lesbisch koppel. Wat is daarvoor de reden? Is VTM er niet klaar voor of speelt er toch iets anders?

Nooit eerder keken meer mensen naar 'Blind Getrouwd' dan afgelopen maandag. De eerste barsten in het liefdesprookje van Marjolein en Mike lokten live meer dan een miljoen kijkers en als je de uitgestelde kijkers erbij telt, kom je zelfs aan een totaal van 1.336.000, de best bekeken aflevering ooit van ‘Blind Getrouwd’.

Wij kunnen ons inbeelden dat met een holeb-koppel erbij de kijkcijfers nóg hoger zouden zijn, maar na drie seizoenen 'Blind getrouwd' blijft dat voorlopig nog toekomstmuziek. Bij VTM verzekeren ze echter dat 'Blind Getrouwd' geen exclusief heteroprogramma is. Ze reageerden zo op een column in De Morgen waarin de prangende vraag werd gesteld. Daarin werd bovendien opgemerkt dat ook andere minderheden niet aan bod komen in het programma.

VTM zegt nu dat er heel wat holebi's zich inschreven, maar dat er tussen hen geen goeie matches werden gevonden. VTM-woordvoerster Sara Vercauteren reageerde op de kwestie in een tweet. "Integendeel", schrijft ze. "We maken het onszelf juist moeilijk. We laten de mensen enkel trouwen als ze een heel hoge matchingscore hebben. Ook holebi's schreven zich in, maar jammer genoeg was de matchingscore niet voldoende. Het zou onkies zijn om hen enkel voor de diversiteit te laten trouwen."

Integendeel, we maken het onszelf juist moeilijk. We laten de mensen enkel trouwen als ze een heel hoge matchingscore hebben. Ook holebi's schreven zich in maar jammer genoeg was de matchingscore niet voldoende. Zou onkies zijn om hen enkel voor de diversiteit te laten trouwen https://t.co/Y820UBdKNh Sara Vercauteren(@ saravercauteren) link

Meer oproepen

De boodschap is dus duidelijk. Als de kijkers ook homoseksuele of lesbische koppels willen zien in 'Blind getrouwd', moeten er zich meer holebi's inschrijven. Op die manier wordt de kans op een geslaagde match ook groter. Benieuwd of VTM in zijn wervingscampagne voor volgend jaar daar ook meer de nadruk op zal leggen.