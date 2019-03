Dit is de man waarop Jay Vleugels uit ‘Callboys’ geïnspireerd is SD

06 maart 2019

08u41

Bron: VIER 0

Pedro Elias ontdekte dat de vaste cameraman in ‘Control Pedro’ wel héél erg veel weg heeft van Jay Vleugels uit ‘Callboys’. Pedro confronteert Rik Verheye – die Jay Vleugels vertolkt in de reeks. En wat blijkt? Regisseur Jan Eelen baseerde zich op de echte Jay en nam niet enkel z’n naam, maar ook de looks voor de rol van Jay Vleugels in de fictiereeks over.