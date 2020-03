Dit is de eerste scène van ‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert in ‘Familie’ BDB

02 maart 2020

Maandagavond maken de kijkers van ‘Familie’ kennis met een nieuw gezicht. Actrice Dorien Reynaert (30) kruipt enkele maanden in de huid van luxe-escorte Billy Jean. De jonge vrouw is een collega van Amélie, het personage van Erika Van Tielen. Zij is in de wereld van de prostitutie beland om haar grote schuldenberg te kunnen afbetalen. Billy-Jean heeft scherpe kantjes, veel pit en ongewone trekjes. Ze is de motor van enkele grote nieuwe verhaallijnen, die zelfs na haar exit zullen blijven nazinderen. Dorien is trouwens geen nieuw gezicht voor de VTM-kijker. De actrice speelde vijf jaar de rol van Femke Van Acker in ‘De Buurtpolitie’, maar werd daar uiteindelijk ontslagen.

‘Familie’, elke weekdag om 20u op VTM.

