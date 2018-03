Dit is de brief die Mike schreef aan Marjolein DBJ

27 maart 2018

11u22 0 TV Maandag werd duidelijk dat Mike en Marjolein 'Blind Getrouwd' niet als koppel zouden afsluiten. Een emotioneel moment dat Mike voorbereidde met een brief die hij vooraf had geschreven.

Na vier weken huwelijk is het einde van de relatie dus al een feit. In het kasteel van Wippelgem, waar hun relatie vier weken daarvoor zo sprookjesachtig begon, ontmoetten de twee elkaar. Dit keer om een einde te maken aan hun relatie.

Mike en Marjolein hadden elk een brief geschreven. Marjolein was er aan begonnen, maar besloot uiteindelijk niet om de brief mee te nemen. Ze wist uit het hoofd wat ze Mike wilde vertellen. Mike had zijn brief wel meegenomen naar Wippelgem. Uiteindelijk moest hij die niet voorlezen, maar hij had de brief wel vast toen hij Marjolein vertelde hoe hij de voorbije weken had beleefd. Hij schreef het volgende:

Marjolein,

Alhoewel we hier elkaar voor de eerste keer zagen was mijn eerste kennismaking met je niet hier, maar wel een paar uur ervoor bij mij thuis, toen ik je brief kreeg. Dat was voor mij het begin van ONS avontuur en daarom vond ik het ook gepast om ONS avontuur af te sluiten met een brief.

Ik kreeg een overweldigend gevoel toen ik die las ... Alle emoties en gedachten die ik toen voelde beschreef je bijna exact hetzelfde. Zonder je gezien te hebben had ik al een band met je want niemand anders wist wat we de maanden ervoor hadden meegemaakt. Ik ben in dit avontuur gestapt met veel zin, moed, zelfvertrouwen en vooral heel veel hoop dat dit een goede afloop ging hebben. Het gevoel dat ik had toen op je stond te wachten is onbeschrijflijk.

In de uitzending ging Mike nadien verder met het beschrijven van hun huwelijksdag. "Het eerste wat ik aan jou zag op het moment dat je binnenkwam was je glimlach en je blauwe sportschoenen", lacht Mike. "Ik wist meteen dat je een vrouw was die wist wat ze wilde. Je trok je niets aan van wat er wordt verwacht en dat vond ik echt wijs aan jou. Toen je bij mij kwam staan, pakte je mijn arm en ik voelde je zo hard trillen, dat is een moment dat ik nooit zal vergeten."

"Ons trouwfeest was een van de mooiste dagen uit mijn leven en jij maakte daar deel van uit. Over de huwelijksreis en wat daar op volgde wil ik niet te zeer op ingaan, maar ik wil je wel nog een keer bedanken. Ondanks onze verschillen hebben we altijd met elkaar kunnen praten. Je hebt altijd naar mij geluisterd, zelfs op uren dat het daarvoor niet het moment was. Het is duidelijk dat we gaan geen match geworden zijn en dat we alle twee iets anders verlangen in een partner, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat je toch ooit positief kan terugkijken op dit alles. Ik hoop van harte dat je ooit iemand kan tegenkomen die wel geeft wat je zoekt, want ik vind echt dat je dat verdient."

In de volgende aflevering komen we te weten of de andere vier koppels wel of niet voor elkaar kiezen na het 'Blind Getrouwd'-avontuur.