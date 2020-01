Dit brein achter ‘#LikeMe’ leerde uw kroost Belgische klassiekers kennen Pieter Dumon

14 januari 2020

18u00

Bron: De Morgen 0 TV Geen tiener die weet wie Wouter Vander Veken is en toch verkocht hij in Vlaanderen vorig jaar meer albums dan Billie Eilish. Met dank aan ‘#LikeMe’, de razend populaire Ketnet-reeks waarvoor hij Vlaamse klassiekers van een hip jasje voorziet. Ook in het nieuwe seizoen krijgen oude hits een nieuw jasje. “Na het succes kreeg ik op sociale media plots opvallend veel vriendschapsverzoeken van Vlaamse artiesten.”

Kan uw kroost opeens moeiteloos ‘J’aime La Vie’ van Sandra Kim of Paul Severs’ ‘Ik ben verliefd op jou’ meekelen? Dan keken de kinderen dit weekend wellicht naar de nieuwste aflevering van ‘#LikeMe’. Nadat de Ketnet-reeks vorig jaar al een resem Vlaamse klassiekers als ‘Meisjes’, ‘Ik Wil Je’ of ‘Porselein’ een tweede leven schonk, zie je in het nieuwe seizoen opnieuw een handvol scholieren tijdens zang- en dansstondes loosgaan op herwerkte klassiekers.

Een gouden formule, zo bleek. Jongeren smulden van de typische tienerverhalen en de blitse choreografieën. Hun ouders vonden het dan weer vooral leuk om de oude hits nog eens te horen passeren. Die hits kregen allemaal een facelift van producer Wouter Vander Veken. Samen met creative producer Thomas Van Goethem herschreef hij niet alleen de songs, maar speelde ook eigenhandig alle instrumenten in. Een kunstje dat hij voor het tweede seizoen, dat zondag van start ging, mocht overdoen, waardoor hij ondertussen al 53 Vlaamse covers op zijn palmares heeft staan.

Bestaat er zoiets als een ideaal ‘#LikeMe’-nummer?

“Er zijn een aantal criteria waar een nummer aan moet voldoen. Het moet in de eerste plaats bekend genoeg zijn. Wanneer de ouders die meekijken het niet herkennen, heeft het geen zin om het in het programma te stoppen. Thomas zoekt ook altijd naar een match met de verhaallijnen. Een nummer moet tekstueel passen bij wat er op dat moment in de reeks gebeurt. Het mag ook niet te ver staan van de leefwereld van kinderen. Te expliciete of te dubbelzinnige teksten kunnen sowieso niet.

“Hoewel we beseffen dat we het onszelf daardoor moeilijk maken, proberen we er ook voor te zorgen dat elke artiest per seizoen maar één keer aan bod komt. Eén nummer van Raymond van het Groenewoud dus, en ook maar één keer Marco Borsato. En dan zijn er nog de originele artiesten natuurlijk. Zij moeten hun toestemming geven.”

Is dat laatste een probleem?

“We hebben een gespecialiseerde advocaat die zich bezighoudt met het opsporen van alle rechtenhouders. Al valt dat bij de meeste Nederlandstalige nummers wel mee. Meestal weet je behoorlijk snel wie zo’n nummer geschreven heeft. Maar er zijn ook Nederlandstalige songs die eigenlijk covers zijn. Marco Borsato heeft bijvoorbeeld heel wat nummers in zijn repertoire die oorspronkelijk Italiaans zijn. En dan krijgt die goedkeuring plots heel wat meer voeten in de aarde.

“Voor seizoen 2 hebben we wel het voordeel dat we niet meer hoeven uit te leggen wat ‘#LikeMe’ precies is. Het werkt nu zelfs omgekeerd. Na het succes van het eerste seizoen kreeg ik op sociale media plots opvallend veel vriendschapsverzoeken van Vlaamse artiesten. Waarschijnlijk in de hoop dat ik ook eens aan hen zou denken bij het opstellen van de playlist voor seizoen twee.”

Hoe gaat u te werk bij het updaten van zo’n Vlaamse hit?

“Thomas heeft van te voren een heel duidelijk beeld van welk nummer hij op welke plaats wil en welke emotie of inhoud hij daarmee over wil brengen. Met die info in het achterhoofd beluister ik het nummer een paar keer om te zien wat ik ermee kan. Veel hangt af van het nummer zelf. Aan ‘Ik wil je’ heb ik bijvoorbeeld amper iets veranderd. Eigenlijk hebben we gewoon een nieuwe opname van dat nummer gemaakt. Een nummer als ‘Porselein’ was een heel ander verhaal. Dat is een nummer dat bij veel mensen emoties oproept. Bovendien ken ik de oorspronkelijke auteur – Stefaan Fernande – bijzonder goed. Dat maakte het net iets moeilijker.”

Hoe reageren de originele artiesten op wat u met hun nummers doet?

“Voor de meesten is het toch even schrikken. Dat is ook normaal, ze hebben jaren aan een stuk hun versie gehoord en plots klinkt zo’n nummer dan helemaal anders. Maar achteraf waren de reacties heel positief. Zeker als ze merken dat hun nummers opgepikt worden door een volledig nieuwe generatie die anders waarschijnlijk nooit met hun muziek in aanraking was gekomen.”

Hoe lang duurt dat herwerken?

“Na een dag hebben Thomas en ik meestal wel de ruwe versie van zo’n nummer klaar. Daarna wordt er natuurlijk nog heel wat aan gepuzzeld maar in principe heb ik de basis redelijk snel klaar.”

Moet u rekening houden met het stembereik van de cast?

“Ik mag wat dat betreft mijn beide handen kussen. De acteurs zijn stuk voor stuk uitstekende zangers. Uiteraard passen we de toonaard aan als een man een nummer brengt dat in het origineel door een vrouw wordt gezongen en omgekeerd. Maar daar blijft het bij. We hebben in de studio geen kunstgrepen moeten uithalen. Integendeel zelfs. Camille Dhont (die in de reeks ook het personage Camille speelt, red.) heeft zo’n fantastische stem dat we voor haar de melodieën vaak zelfs moeilijker maken.”

Het ‘#LikeMe’-album was vorig jaar het best verkochte album in Vlaanderen. Word u daar als componist rijk van?

“Alle royalty’s gaan integraal naar de originele artiesten. Rijk word ik er dus niet van, wel heel gelukkig. Maar ik heb wel de titeltrack mogen schrijven die ook op dat album staat. Op die manier pik ik toch mijn graantje van het succes mee. Nu komt het er dus vooral op aan die titeltrack ook op het album van het tweede seizoen te krijgen.”

‘LikeMe’ seizoen 2, nu op Ketnet. Herbekijken kan hier.