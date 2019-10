Dit bekende gezicht duikt na 10 jaar terug op in ‘Thuis’ MVO

16 oktober 2019

09u00

Bron: NB 1 TV Marilou Mermans (75) keert na tien jaar terug naar soapland. Ze speelde een tijdje de rol van Els Vervloet in ‘Thuis’, en zal die nu terug opnemen.

Els is de moeder van Peter, het personage van acteur Geert Hunaerts. Wat ze precies komt doen is nog niet duidelijk, maar Els had geen goede band met haar zoon. Hij heeft haar zelfs op straat gezet omdat het voor de zoveelste keer tot een conflict kwam. Dat wordt dus zeker nog vervolgd.

Marilou kennen we vooral van ‘Lili En Marleen’, waarin ze moeder Lisa speelde.