Dit bekende één-gezicht duikt vanaf nu op in 'Thuis', al had hij ook Nigeriaans stamhoofd kunnen worden MVO

01 juni 2018

06u34

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Yemi Oduwale, die we pas nog aan het werk konden zien in de reeks 'Gevoel Voor Tumor', verhuist naar een andere populair programma op één: 'Thuis.'

Dries van Aken wandelde gisteren voor het eerst het advocatenkantoor van Tom en Karin binnen, en hij maakte meteen indruk. Yemi speelt niet voor het eerst mee in een soap. Eerder konden we hem al aan het werk zien in 'Familie', waar hij een kortstondige relatie met Rudi (Werner De Smedt) had. "Ik heb het zelf niet gezien, maar vrienden vertelden me op een muziekfestival dat een meisje de hele tijd met de rug naar het podium kwaad naar mij stond te kijken. Ik kan alleen maar aannemen dat het was omdat ik de relatie van Rudi en Zjef had kapotgemaakt", lacht hij in Het Nieuwsblad.

Hij ziet zijn verhuis naar 'Thuis' erg zitten. "Ze hebben me gewaarschuwd voor de impact van dit programma. We zullen wel zien, ik ben op alles voorbereid. Ik zie het als een kans die ik met twee handen wil grijpen. Ik was geen vaste kijker, maar ik heb me laten briefen door mijn moeder. Die kijkt elke dag en was héél trots."

Yemi was ooit ook te zien op Canvas. In de documentaire 'Worhty Of The Crown' zocht hij uit of hij stamhoofd kon worden in Nigeria, door het van zijn zieke grootvader over te nemen. Een verhaal dat destijds, in 2014 goed over de tongen ging. Vandaag is Oduwale liever acteur dan stamhoofd. Het was naar eigen zeggen nooit zijn bedoeling om er ook écht meer door te gaan. "Ik was al vrij oud, ik zou echt een spoedcursus moeten gekregen hebben. Je moet opgeleid worden, een aantal tribale en spirituele proeven doorlopen, voor een speciale raad komen. Bovendien maakten vier families aanspraak op die titel en was er al jaren discussie over. Dan kun je daar moeilijk aankomen en zeggen: Ja, het is hier aan mij. Dat zou gewoon niet kloppen."