Dispuut over 'Breaking Bad'-bier draait slecht uit voor brouwers MVO

18 april 2018

07u27 0 TV Een brouwerij die bier uitbrengt onder de naam Breaking Bud, moet daar onmiddellijk mee stoppen. Dat eist de producent van hitserie 'Breaking Bad'.

Volgens Sony Pictures Television probeert de brouwerij geld te verdienen aan het succes van de serie door het bier te voorzien van het logo van 'Breaking Bad' en in de aankleding van de drankjes te verwijzen naar personages uit de serie. "Simpel gezegd hebben ze ervoor gekozen om ons bekende merk te kapen in plaats van geld te steken in een eigen reputatie en identiteit", aldus het productiehuis in rechtbankpapieren dat het dinsdag indiende.

Sony klaagt de brouwer volgens The Hollywood Reporter onder meer aan voor inbreuk op het merkenrecht en valse concurrentie.

'Breaking Bad' was van 2008 tot 2013 te zien op de Amerikaanse televisie. De show over scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) die het drugspad opging groeide uit tot een kijkcijferkanon. De serie werd in 2013 opgenomen in de Guinness World Records, voor hoogst gewaardeerde show ooit.