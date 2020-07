Disney+ ziet explosieve stijging in aantal abonnees na lancering hitmusical ‘Hamilton’ BDB

07 juli 2020

18u32

Bron: ANP 0 TV Streamingdienst Disney+ heeft het voorbije weekend 74 procent meer nieuwe aanmeldingen gehad dan gemiddeld tijdens de weekends van juni. In de VS waren er meer dan 458.000 mensen die de app downloadden. Wereldwijd kon Disney meer dan 752.000 extra abonnees inschrijven.

De stijging van het aantal geïnteresseerden lijkt samen te hangen met de lancering van de filmregistratie van de hitmusical ‘Hamilton’. De voorstelling, die al vijf jaar volle zalen trekt op Broadway, is sinds maart nergens ter wereld meer te zien doordat de coronacrisis alle theaters dwong de deuren te sluiten.

Zakenblad Forbes nuanceert de cijfers wel enigszins. Sinds Disney+ gestopt is met het aanbieden van gratis proefperiodes, is het aantal mensen dat een betaald abonnement heeft genomen sowieso al gestegen. Bovendien is het de vraag of deze nieuwe abonnees blijven hangen. Er bestaat de kans dat de 'Hamilton-kijkers' bij de eerstvolgende kans hun lidmaatschap weer opzeggen. In totaal telt Disney+ nu wereldwijd zo'n 60 miljoen abonnees. De streamingdienst is vanaf 15 september eindelijk ook te bekijken in België.

Founding fathers

‘Hamilton’ vertelt het levensverhaal van founding father Alexander Hamilton. De immigrant was de eerste minister van Financiën van de VS en schreef mee aan de grondwet van het land. Componist en schrijver Lin-Manuel Miranda besloot rap- en hiphopmuziek te gebruiken om zijn verhaal en de ontstaansgeschiedenis van Amerika te bewerken tot een musical. Alle hoofdrollen, dus ook van founding fathers als Washington, Jefferson en Madison, worden gespeeld door acteurs met een migratieachtergrond.

Het stuk won een heleboel prijzen en is sinds de eerste dag op de planken doorlopend uitverkocht, zowel op Broadway als in Londen. Regisseur Thomas Kail maakte in juni 2016 opnames van de musical met de oorspronkelijke cast. Hij werkte vier jaar met tussenpozen aan de montage.

Lees ook:

Stormloop op filmversie hitmusical ‘Hamilton’ doet Disney+ crashen

Nu Disney+ eindelijk in zicht is: welke streamingdiensten zijn er en wat kosten ze? (+)



Eindelijk: Disney+ komt naar België op 15 september