Disney+ zet zich meteen op de kaart met 15 Emmy-nominaties voor 'The Mandalorian', waarvan er al 5 zijn verzilverd

17 september 2020

15u21 0 TV Het mag dan een rampjaar zijn voor de filmindustrie, de streamingwereld deed het nooit beter. Disney+ zet zich meteen op de kaart met maar liefst 15 Emmy-nominaties voor hun originele ‘Star Wars’-reeks ‘The Mandalorian’. De reeks maakte zich enorm populair bij fans, mede dankzij de schattige ‘baby Yoda’, maar krijgt nu ook lof van critici.

Vijf van die nominaties konden ze alvast verzilveren, in de categorieën ‘Beste Cinematografie’, ‘Beste Sound Mixing’, ‘Beste Sound Editing’, ‘Beste Visuele Effecten’ en ‘Beste Productie Design’. Vanaf maandag worden er elke dag al Emmy-winnaars bekendgemaakt in de kleinere categorieën, om af te tellen naar de grote tv-show op zondag. De volledige show is dit jaar 100% digitaal, en dus zonder publiek.

‘The Mandalorian’ komt zondag nog in aanmerking voor enkele grote prijzen, zoals die van ‘Beste Dramareeks’. Bovendien heeft het programma de meeste nominaties van alle nieuwe series uit 2020. Wegens groot succes is de serie inmiddels al hernieuwd voor een tweede seizoen.

Hoewel dit een mooie prestatie is voor Disney+, is het Netflix die op kop hangt met maar liefst 160 nominaties in totaal. Ook zij konden in tussentijd al enkele beeldjes in de wacht slepen. ‘The Crown’ won bijvoorbeeld de award voor ‘Beste Kostuums’. Ter vergelijking: Disney+ heeft in totaal slechts 19 nominaties dit jaar, waarvan er 15 voor ‘The Mandalorian’ zijn.