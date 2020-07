Disney+ stelt nieuwe Marvel-series uit vanwege coronacrisis MVO

20 juli 2020

De nieuwe Marvel-serie 'The Falcon And The Winter Soldier' is voorlopig nog niet te zien op streamingdienst Disney+. De release stond gepland voor augustus, maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld.

De productie van de zesdelige serie werd in maart tijdelijk stopgezet en dat zou de belangrijkste reden zijn voor de vertraging. Een nieuwe premièredatum is nog niet bekendgemaakt, en dat kan nog wel even op zich laten wachten. Volgens ‘The Verge’ zijn de opnames nog niet afgerond.

De Avengers-spin-off draait om Sam Wilson (Anthony Mackie) en Bucky Barnes (Sebastian Stan). In de serie keren ook onder meer Baron Zemo (Daniel Bruhl) en Sharon Carter (Emily Van Camp) terug.

‘The Falcon And The Winter Soldier’ is niet de enige Disney+-serie die vertraging oploopt. Ook ‘WandaVision’, ‘Loki’ en ‘Hawkeye’ zouden later op het platform verschijnen.

Disney+ is vanaf 15 september beschikbaar in België.