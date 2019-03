Disney-slechteriken krijgen een eigen serie KD

01 maart 2019

09u12

Disney-slechteriken krijgen een eigen serie

01 maart 2019

De slechteriken uit de bekende Disney-sprookjes krijgen een eigen serie. De reeks zal 'Book of Enchantment heten' en zal te zijn zijn op Disney+, de streamingdienst van het animatiebedrijf.

De televisiereeks is gebaseerd op een boekenreeks van Serena Valentino. Zij schreef al zes boeken over de befaamde schurken. De bekende sprookjes worden verteld uit het standpunt van de slechterik. Dat gebeurde eerder ook al in de film ‘Maleficent’ met Angelina Jolie in de hoofdrol, alsook in de filmreeks ‘Descendants’. In die films gaan de kinderen van enkele slechteriken op zoek naar wraak, maar leren ze gaandeweg dat ze niet verplicht zijn om net als hun ouders te worden.