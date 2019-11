Disney’s nieuwe ‘Star Wars’-reeks stoot ‘Stranger Things’ van de troon in streamingoorlog MVO

27 november 2019

12u30

Bron: Business Insider 0 TV De nieuwe ‘Star Wars’-reeks van Disney+, ‘The Mandalorian’, is nog maar pas uit. Toch doet ze het in de VS al beter dan de Netflix-hit ‘Stranger Things’.

Disney’s ‘The Mandalorian’ is de best bekeken streamingreeks in Amerika. Dat record stond tot nu toe op naam van Sciencefiction-reeks ‘Stranger Things’ bij concurrent Netflix. Dat blijkt uit een onderzoek van Parrot Analytics. Zo’n onderzoek is nodig, want Netflix geeft normaal gezien nooit kijkcijfers vrij. De onderzoekers baseren zich op het engagement van fans, de vraag naar een serie, en uiteraard ook het aantal kijkers. Men kon daardoor concluderen dat er een nieuwe kampioen in het streaminglandschap is opgedoken.

‘Stranger Things’ was 21 weken lang de meest gestreamde reeks in Amerika, maar gezien ‘The Mandalorian’ slechts één aflevering per week aanbiedt in plaats van alle afleveringen tegelijkertijd, zal de populariteit van de serie waarschijnlijk veel langer aanhouden.

Die populariteit is op dit moment grotendeels toe te schrijven aan de hype rond ‘baby Yoda’, het schattige wezentje dat een eigen leven is gaan leiden op het internet. Disney is niet van plan om dat momentum voorbij te laten gaan, en bestelde alvast een karrenvracht aan merchandise om de show nóg meer in de spotlights te zetten.