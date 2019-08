Disney of niet, Matt Groening bevestigt: “Apu verdwijnt niét uit ‘The Simpsons’” MVO

26 augustus 2019

17u45 12 TV ‘The Simpsons’-maker Matt Groening heeft bevestigd dat het controversiële personage Apu Nahasapeemapetilon niet uit de langlopende tv-show zal verdwijnen. Daar was aanvankelijk sprake van, omdat Apu schadelijke stereotypen in stand zou houden.

Dat verklaarde hij tijdens de D23 Expo in Californië, waar Groening voor het eerst in naam van The Walt Disney Company over zijn reeks sprak. Apu kwam in opspraak na een documentaire, genaamd ‘The Problem With Apu’, waarin alle ‘foute’ grapjes over het personage uit de doeken werden gedaan. “Ja, Apu blijft in de show”, aldus Groening.

In 2018 reageerden de makers van het programma al op de controverse, maar dan door middel van hun personages. In de aflevering ‘No Good Read Goes Unpunished’, leest Marge Simpson haar favoriete boek voor aan dochter Lisa. Terwijl paste ze oude stereotypes aan, zodat het boek geen aanstoot zou geven. “Iets dat tientallen jaren geleden gestart is en destijds werd toegejuicht, is nu politiek incorrect”, reageerde Lisa daarop, terwijl ze veelzeggend in de ‘camera’ kijkt. “Wat kan je eraan doen?” Op haar nachtkastje is een foto van Apu te zien.

In datzelfde jaar verklaarde Hank Azaria, de blanke acteur die het personage Apu vertolkt, dat hij afstand zou doen van de rol, als dat nodig was. “Het is het juiste om te doen”, klonk het. “Dus ik hoop dat de schrijvers die beslissing zullen nemen. Ik denk dat we vooral naar de Aziatische en Indische mensen in ons land moeten luisteren, en ons iets aantrekken van hoe zij zich voelen.”

Nu veegt Groening echter alle geruchten van de kaart. “We houden van Apu, we zijn trots op Apu, we houden Apu.”