Disney+ nu al tegen goedkoper tarief te bestellen SDE/SVM

13 augustus 2020

13u30 0 TV Pas op 15 september gaat Disney+ ook in ons land van start, maar in afwachting kun je al tegen een goedkoper tarief een abonnement aangaan. Dat laat de gloednieuwe streamingdienst weten.

Met de tijdelijke aanbieding, die loopt tot en met 14 september 2020, kun je twaalf maanden lang genieten van Disney+ voor 59,99 euro. Als je na 14 september besluit om de sprong te wagen, betaal je de standaardprijs van 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Het streamingplatform heeft maar liefst 1.000 films en series in de aanbieding. Zo zal je de volledige catalogus aan Disney-animatiefilms en -klassiekers kunnen bekijken, net als alle programma’s van National Geographic en alle superheldenfilms van Marvel. Maar er is ook nieuw materiaal, zoals de populaire ‘Star Wars’-reeks ‘The Mandalorian’. Pre-orderen kan hier.

Gratis bij Proximus-packs

Proximus-klanten die een abonnement hebben op de tv-packs ‘All Stars’ of ‘All Stars & Sports’ krijgen daarnaast een jaar lang ook toegang tot Disney+. Kijken kan via de nieuwste Android-decoder. Wie die nog niet heeft, kan het oude exemplaar gratis omruilen.

De prijs van de packs blijft ongewijzigd: 29,99 euro per maand voor ‘All Stars’, waarin naast een catalogus van films en series van Proximus ook Netflix zit. Sportliefhebbers betalen 39,99 euro per maand om er ook de sportkanalen bij te hebben.

Proximus sprak met Disney exclusiviteit af op marketingvlak. Concurrerende telecomoperatoren zullen daardoor gedurende een bepaalde periode geen abonnementen op Disney+ in hun pack kunnen aanbieden.

