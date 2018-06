Disney Junior laat even pornografisch beeld zien, ouders zijn er niet goed van: "Hoe kon dit gebeuren?" MVO

27 juni 2018

06u54

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Disney Junior, de peuterzender van Disney Channel, vertoonde dinsdagnamiddag eventjes een pornografisch beeld. Het ging om een expliciete foto van een man met een erectie. Ouders waren in shock, en moesten hun kinderen uitleggen wat er gebeurde.

"We waren naar Mickey Mouse aan het kijken en plots was dat beeld daar. Het was heel expliciet”, vertelt Sylvia Loyens aan de redactie van Nieuwsblad.be. "Eerst dacht ik dat mijn vriend per ongeluk op de zapper was gaan liggen en dat hij de zender veranderd had, maar de afstandsbediening lag gewoon op tafel."

Bij de klantendienst van Proximus TV, in ons land de provider van Disney Channel, kon ze niet terecht. "De man aan de telefoon bleef maar herhalen dat hij geen storing kon vinden. Hij reageerde ook niet echt op mijn vraag, hoewel ik ze driemaal herhaald heb. Aan het einde van het gesprek kwamen geen verontschuldigingen."

Ook haar kinderen zagen het vreemde beeld. "Mijn oudste dochter van 5 is hard geschrokken. We hebben hen uitgelegd dat het een foutje van de tv was. Hopelijk vergeten ze het snel..."

Disney Channel heeft nog niet gereageerd op het voorval.