Disney+ is geboren: wat betekent die nieuwe streamingdienst voor jouw Netflix-account? MVO

14 november 2018

06u43 0 TV Disney kwam vorig weekend op de proppen met hun eigen streamingdienst, die Disney+ werd gedoopt. Op het platform zullen al hun grootste films en series te zien zijn, om te kunnen concurreren met andere streamingzenders. Wat meteen een prangende vraag oproept bij kijkers wereldwijd: wat betekent dat nu voor het aanbod op Netflix?

Het korte antwoord: voorlopig nog niets, maar daar kan en zal snel verandering in komen.

Disney tekende in 2012 een deal met Netflix, waarin ze de zender beloofden dat Netflix als eerste toegang zou krijgen tot hun nieuwste film-releases. Die deal ging over ‘content’ van Walt Disney Studios (‘Pirates of the Caribbean’), Disney Animation (‘Moana’, ‘Zootopia’), Pixar (‘Finding Dory’, ‘Cars 3'), Marvel Studios (‘Captain America: Civil War’) en Lucasfilm (‘Rogue One: A Star Wars Story’).

Nu Disney+ is gelanceerd, een streamingplatform van Disney zelf, beslist het bedrijf uiteraard om zo snel mogelijk zo veel mogelijk van hun content uit de Netflix-bibliotheek te halen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN