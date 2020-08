Disney heeft voor het eerst biseksueel hoofdpersonage in serie BDB

16 augustus 2020

16u37

Bron: ANP 2 TV Voor het eerst speelt een biseksueel personage de hoofdrol in een door Disney geproduceerde serie. De primeur is voor animatiereeks ‘The Owl House’, die te zien is op Disney Channel. Het is niet de eerste keer dat er een LGBTQ-karakter in een productie van ‘Het Huis van de Muis’ zit, maar tot nu toe waren die alleen in nevenrollen te zien.

Het personage in kwestie is Luz Noceda, een tiener die in een andere wereld terechtkomt om een heks te worden. In een van de afleveringen wordt ze door haar vrouwelijke klasgenoot Amity naar het bal gevraagd en dansen ze samen. In de serie wordt ook gehint naar romantische gevoelens die de twee voor elkaar hebben.

De maker van de reeks, Dana Terrace, bevestigt op Twitter dat Luz inderdaad een biseksueel personage is. Ze onthult ook dat het een grote moeite was om die invulling voor elkaar te krijgen, omdat haar aanvankelijk werd verboden om biseksuele of homoseksuele relaties in de serie te verwerken. “Gelukkig heeft mijn koppigheid vruchten afgeworpen en word ik nu gesteund door de leiding van Disney”, aldus Terrace.