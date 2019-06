Disney+ heeft grote plannen: eerste beelden van Marvel-serie ‘Loki’ gelekt MVO

11 juni 2019

11u27 0 TV Disney+, de nieuwe streamingdienst van Walt Disney Studio’s, heeft grootse plannen voor de toekomst van hun platform. Zo werken ze aan enkele belangrijke Marvel-series, die gebaseerd zijn op de verhaallijn die we de voorbije tien jaar in de bioscoop konden volgen. Eentje daarvan draait rond het populaire personage Loki, en daarvan zijn alvast beelden gelekt.

Tijdens Walt Disney Company Investors’ Day werden de meest opmerkelijke plannen uit de doeken gedaan om investeerders te lokken, maar dat betekende uiteraard ook dat er - naar goede gewoonte - enkele aanwezigen zich niet aan de regels hebben gehouden en enkele beelden van de voorstellen hebben gedeeld.

Nu blijkt het om vrij interessante foto’s te gaan, want we krijgen voor het eerst het logo van de serie ‘Loki’ te zien, alsook de eerste foto van acteur Tom Hiddleston (die het personage al jaren speelt in de films) in actie. Eerder bestond er nog twijfel over het plot van de reeks, gezien Loki - het broertje van Thor - het leven laat in de voorlaatste ‘Avengers’-film. In de laatste prent, ‘Endgame’ werd er dan weer een mogelijke uitweg voor dat probleem gecreëerd door middel van tijdreizen.

Uit de context van de foto kunnen we afleiden dat het tijdreizen wel degelijk een factor zal worden in de nieuwe reeks, gezien we Loki over straat zien wandelen in de seventies. Dat weten we omdat er op de achtergrond reclame wordt gemaakt voor de Spielberg-film ‘Jaws’, die in 1975 in de zalen kwam. Of het moest natuurlijk om een flashback gaan, maar dat lijkt gezien de situatie van het personage minder waarschijnlijk.

De reeks wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Nog meer Marvel

Naast Loki zou ook Hawkeye (het personage van Jeremy Renner) zijn eigen reeks krijgen op het kanaal. Ook Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) zou haar eigen show krijgen, waarin eveneens haar kompaan Vision (Paul Bettany) te zien is. De Winter Soldier (Anthony Mackie) die we kennen als beste maat van Captain America, krijgt ook al een serie. Bovendien zouden al die series verbonden zijn met elkaar én met de komende Marvel-films, zodat ze deel uitmaken van het Marvel Cinematic Universe, zoals we dat van hen gewoon zijn.

Disney+: wat is dat?

Even een vaak voorkomend misverstand uit de wereld helpen: op dit moment kan je Disney+ nog niét gebruiken in België. Maar Disney maakt er geen geheim van dat dat wel degelijk de bedoeling is in de toekomst. In november wordt de dienst al gelanceerd in Amerika. Het kan dus geen kwaad om nu al eens te overlopen of het binnenkort (er is nog geen concrete releasedatum voor ons land) de moeite is om de zender in huis te halen.

Disney+ is een gloednieuw product. Eind dit jaar maakte Disney CEO Bob Iger bekend dat het bedrijf met een eigen streamingdienst op de proppen komt, en dat Disney net als Netflix eigen content voor dat platform zal gaan maken. Hun grootste troeven zijn franchises die nu al erg bekend zijn, zoals Marvel, Star Wars en Pixar.

Disney+ levert precies wat je ervan verwacht: alle Disneyfilms en -series die het bedrijf ooit heeft uitgebracht. Prinsessen, klassiekers zoals ‘The Lion King’, animatiefilms van Pixar zoals ‘Toy Story’, superhelden zoals ‘The Avengers’, Disney Channel-producties, alle nieuwste films ... Als er een Disneysticker opstaat, vindt je het in Disney+.

Fox

Sinds de overname van 20th Century Fox heeft Disney ook de rechten op enkele andere toffe series verworven, zoals die van ‘The X-Files’ en ‘American Horror Story’. Zo zal je ook alle seizoenen van ‘The Simpsons’ kunnen bekijken op Disney+. Ook de filmrechten voor franchises als ‘X-Men’, ‘Deadpool’ en ‘Fantastic Four’ liggen nu in handen van Disney, waarmee ze hun Marvel-setje aanvullen.

Wat betekent dat voor Netflix?

Disney zal hoogstwaarschijnlijk een groot deel van hun films weghalen van Netflix, nu hun eigen platform is geboren. Dat geldt onder andere voor alle Disneyklassiekers, alle Star Wars-films, alle Marvel-films, en nieuwe films zoals ‘Mary Poppins Returns’ zullen Netflix waarschijnlijk nooit halen. Lees hier meer over de precieze gevolgen van Disney+ voor het aanbod van Netflix. En ontdek onder andere wanneer welke Disney-content van Netflix verdwijnt. Die content zal vanaf dan alleen nog via hun eigen platform te bekijken zijn, tenzij de twee firma’s het binnenkort alsnog op een deal gooien.