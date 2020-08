Disney+ haalt vijfjarenplan abonnees in slechts acht maanden: ook ‘Mulan’ zal alleen gestreamd kunnen worden Redactie

05 augustus 2020

06u48

Bron: AD 2 TV Wereldwijd hebben 60,5 miljoen mensen een abonnement op Disney+. Daarmee heeft de entertainmentgigant het doel bereikt dat het zich bij de lancering van het streamingplatform afgelopen najaar had gesteld voor 2024. Het 'huis van de muis' mikte op 60 tot 90 miljoen leden na vijf jaar.

Dat het streamingplatform zo goed loopt, was wel het enige goede nieuws dat CEO Bob Chapek dinsdag had te melden. Hij maakte ook bekend dat The Walt Disney Company in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 4,7 miljard dollar heeft geleden. Door de coronapandemie bleven veel pretparken van het entertainmentconcern gesloten en moest een aantal filmpremières worden uitgesteld.

Mulan slaat bioscoop over

Eerder dinsdag maakte Disney bekend dat ‘Mulan’ definitief geen grote bioscooprelease krijgt. De film, een live-actionversie van de gelijknamige animatiefilm uit 1998, is vanaf september in de meeste landen alleen op Disney+ te zien. Dat kost abonnees 30 dollar of het equivalent daarvan in hun land bovenop de maandelijks abonnementskosten. Voor andere films, zoals beoogde blockbusters ‘Black Widow’ en ‘Soul’, hoopt het bedrijf voorlopig wel op een bioscooppremière.

In België is Disney+ vanaf 15 september beschikbaar.