Disney+ eindelijk ook te bekijken in België

15 september 2020

06u34 0 TV Daags nadat met Daags nadat met Streamz het eerste Belgische streamingplatform werd gelanceerd, staat er naast onder andere Netflix, Amazon en Apple Tv al een nieuwe concurrent aan de deur te kloppen. Na een eerdere lancering in acht Europese landen, start de Walt Disney Company vandaag ook in België met Disney+.



Het streamingplatform heeft maar liefst 1.000 films en series in de aanbieding, waaronder uiteraard alle Disney-klassiekers, maar ook alle Marvel-, Pixar- en Star Wars-titels worden aangeboden. Dat doet Disney voor een bedrag van 6,99 euro per maand.

De fans van nostalgie worden in het aanbod niet vergeten: praktisch alle titels uit de jaren 90 zijn te bekijken, zoals ‘Boy Meets World’ en ‘Hannah Montana’. En niet enkel liefhebbers van reeksen, maar ook filmfanaten worden op hun wenken bediend. Alle iconische sprookjes van Disney - denk aan ‘De kleine zeemeermin’, ‘Lady en de vagebond’ en ‘De Aristokatten’ - zijn op te vragen. Net als de nieuwste kaskrakers als ‘Frozen’, ‘Frozen 2’, ‘The Lion King’ en meer. En ook de klassieke toppers zijn nog steeds te streamen: van ‘Doctor Dolittle’, over ‘Mrs Doubtfire’ tot ‘The Sound of Music’ en ‘Sister Act’. Ook de liveaction-versie van 'Mulan', de langverwachte blockbuster die normaal gezien deze zomer wereldwijd in bioscooppremière zou gaan, is in december exclusief te zien op Disney+.

Marvel

Sinds de overname van 20th Century Fox heeft Disney ook de rechten op enkele andere toffe series verworven, zoals die van ‘The X-Files’ en ‘American Horror Story’. Ook de filmrechten voor franchises als ‘X-Men’, ‘Deadpool’ en ‘Fantastic Four’ zijn nu in handen van Disney, waarmee ze hun Marvel-setje aanvullen.

Maar Disney+ komt met originele content. En dat zijn niet zomaar flutseries, maar producties waar miljoenen tegenaan gegooid worden. Vooral ‘The Mandalorian’ is sinds de lancering populair bij Star Wars-fans. Daarnaast biedt Disney+ ook eigen Marvel-series aan zoals ‘Loki’, over de enorm geliefde halfgod uit ‘Thor’ en ‘Falcon & The Winter Soldier’, die we kennen uit ‘Captain America’. Het platform schotelt ook documentaires en series van National Geographic voor.

Dat de dienst een wereldwijd succes is, bewijzen de cijfers. 'Het huis van de muis' maakte bekend dat het streefcijfer voor 2024 - 60 miljoen abonnees - vorige maand al werd bereikt. Ook de andere streamingzenders - van Netflix tot Apple TV+ - zijn nog nooit zo populair geweest. Om het verschil tussen al deze spelers duidelijk te maken, creëerden we dit handige overzicht.

