Disney+ deelt eerste trailer van gloednieuwe Marvel-reeks ‘WandaVision’ SDE

21 september 2020

10u56 0 TV Tijdens de Emmy Awards afgelopen nacht verraste streamingdienst Disney+ met een eerste volwaardige trailer voor de gloednieuwe Marvel-reeks ‘WandaVision’. Daarin spelen Paul Bettany (49) en Elizabeth Olsen (31) de hoofdrollen.



De miniserie van zes afleveringen draait rond Scarlet Witch en Vision - twee superhelden uit het Marvel-universum - die samen een huiselijk leventje leiden, tot ze beseffen dat niet alles is zoals het lijkt. Elizabeth Olsen en Paul Bettany nemen hun rollen opnieuw op in deze nieuwe reeks. Ook Kat Dennings, Kathryn Hahn en Evan Peters spelen mee.

De reeks is een vervolg op ‘Avengers: Endgame’ en een prequel op de film ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ die in maart 2022 wordt verwacht. Wanneer ‘WandaVision' uitkomt, is nog niet bevestigd. Vermoed wordt dat de release voor december zal zijn.