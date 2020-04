Disney+ bereikt de kaap van 50 miljoen abonnees IB

09 april 2020

03u49

Bron: Belga 0 TV De streamingservice die Disney afgelopen najaar lanceerde, heeft nu 50 miljoen abonnees. Dat heeft de entertainmentgigant vandaag bekendgemaakt. Voor de start van Disney+ gaf het bedrijf aan dat het op 60 tot 90 miljoen abonnees in 2024 mikte.

Dat doel lijkt nu al binnen handbereik, ook omdat de streamingservice nog niet in alle landen beschikbaar is. Disney+ werd in november gelanceerd in de VS, Canada en Nederland, waarna Australië en Nieuw-Zeeland volgden. De afgelopen weken is de dienst ook van start gegaan in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en India. België zou in de zomer aan de beurt komen.

Disney+ biedt abonnees toegang tot de enorme bibliotheek aan films en series uit de stal van The Walt Disney Company, waar ook onder meer Pixar, Marvel, Star Wars-producent Lucas Film en National Geographic onder vallen. Het bedrijf heeft ook nieuwe content gemaakt, vooral Star Wars-serie The Mandalorian bleek daarbij zeer populair.