Discovery komt vanavond met documentaire over herkomst coronavirus Redactie

05 april 2020

14u29

Bron: AD 2 TV Series en documentaires over pandemieën rijzen momenteel de pan uit. Ook Discovery komt vanavond om 21.00 uur met een reportage over COVID-19, het virus dat de wereld momenteel in zijn greep houdt. In ‘ Pandemic: COVID-19' schijnen experts en wetenschappers hun licht op deze wereldwijde tragedie.

In ‘Pandemic: COVID-19' komen diverse experts aan het woord. Zij vertellen onder meer waarom het virus zo dodelijk is, welke impact het heeft en welke stappen worden ondernomen om COVID-19 te bestrijden. En vooral: hoe kon het virus zó snel om zich heen grijpen?



Kijkers worden daarnaast meegenomen naar Wuhan, de Chinese stad waar het virus in december werd ontdekt bij een patiënt die met mysterieuze longklachten kampte. Hoewel er verschillende theorieën zijn over de herkomst van COVID-19, zoomt de documentaire in op een markt in Wuhan, waar het virus zou zijn overgesprongen van dier op mens. In de reportage wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag hoe dit mogelijk kan zijn.



Sinds de uitbraak van het coronavirus is de belangstelling voor speelfilms uit Hollywood over epidemieën groot. Het aanbod van fictieve producties over het ontstaan, de bestrijding en de gevolgen van de meest dodelijke virussen is enorm. Zo verscheen ‘Pandemic: How to Prevent an Outbreak’ onlangs op Netflix, en is de film ‘Contagion’ uit 2011 van regisseur Steven Soderbergh ook nog steeds een relevante film.