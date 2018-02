Direct golden buzzer voor Lone (13) en Nathan (15), het jongste danskoppel ooit in 'Belgium’s Got Talent' Jolien Boeckx

23 februari 2018

22u40 2432 TV Het waren Lone (13) en Nathan (15) die met hun emotionele, steengoede moderne dans de kroon spanden in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Belgium’s Got Talent'. Jurylid Stan Van Samang was zó omvergeblazen dat hij direct zijn Golden Buzzer inschakelde. "Da’s het enige dat ik op deze act te zeggen heb", aldus de zanger.

Dit is het vijfde seizoen al – een jubileum dus - van de populaire talentenjacht 'Belgium’s Got Talent' bij VTM en daarom zijn er “een paar speciallekes”, zoals het presentatieduo Laura Tesoro en Koen Wauters duidelijk maakte bij het begin van de aflevering. "Voor het eerst hebben ook wij als presentatoren iets te zeggen. Wij hebben ook één Golden Buzzer om een act rechtstreeks door te sturen naar de grote studioshows", aldus Tesoro. "Jawel, wij kunnen de jury dus ‘overrulen", lachte Wauters.

Al maakten ze daar deze aflevering nog geen gebruik van. De jury, die bestaat uit Ann Lemmens, Dan Karaty, Niels Destadsbader en Stan Van Samang, deed dat wél. Die laatste dan toch. Na het allerlaatste optreden, een emotionele dansperformance van Twice – al vijf jaar de artiestennaam van danspartners Lone (13) en Nathan (15) – op ‘9 crimes’ van Damien Rice. Van Samang was zo ontroerd, hij kon zelfs geen woorden uitbrengen nadien. "Het enige dat ik te zeggen heb, is dit", waarop hij de Golden Buzzer indrukte. Terecht, want hun optreden was spectaculair goed. Volgens Dan Karaty, zelf een ervaren rot in de danswereld, was hun partnerwerk ongelofelijk. "Normaal doen dansers er hun hele carrière over om een ervaren danser te worden én om dan ook nog eens een goede partner te vinden. Dat zij dit nù al voor mekaar hebben, is onwaarschijnlijk", vertelt hij. "En dit zijn eigenlijk nog maar kinderen, hé (lacht). Vergeet dat niet."

Al was Twice lang niet het enige talent dat er te bespeuren viel deze aflevering. Integendeel. Ook 'The Flintstones' doken op. Zij het wel in een jongere, razendschattige vorm. De vijf meisjes – tussen 9 en 10 jaar - van ‘De Lillies’ uit Sint-Pieters-Leeuw brachten een straffe turnact met dans in verwerkt. "Onze mama heeft de choreografie gemaakt", zeiden tweelingzussen Amélie en Lucie vol trots. "We turnen al vijf jaar, tot wel 15 uur per week en hebben één grote droom: voor altijd samen blijven dansen!" De vier ja’s van de jury helpen daar misschien een handje mee…

Om in het dansen te blijven, deze meiden (9-11 jaar) van Exclusive Crew uit Wetteren brachten een opvallende, zeer goede choreografie. Niet één dansstijl, maar een mix van hiphop, afro en locking. Chapeau! Goed genoeg dus om naar de volgende ronde door te stoten.

Ontroering alom bij beste vrienden Karim & Victor (21 en 22, Kortrijk). Zij brachten met ‘Alone’, een zelfgeschreven lied waar rap en piano in verwerkt zaten.

Voor al wie niet wist dat je kon breakdancen op een BMX, gaf de 30-jarige Gilles uit Vilvoorde maar graag een voorsmaakje van Flatland BMX. Straf wat je allemaal met en òp een fiets kan doen. Hij ging door.

Lachen, konden we met het Gentse getrouwde koppel Serdi en Nicky (30 en 28). Zij brachten een hilarische combinatie van zang en beatboxen. Al zorgde vooral manlief voor die vrolijke noot…

En, herinner je de ‘frikandellen’ van vorig jaar nog? De 31-jarige Christian Makuta – J4E - uit Nieuwkerke zit nog in het geheugen van de jury gegrift dankzij zijn West-Vlaamse oorwurm over frikandellen van vorig seizoen. De shows haalde hij helaas niet. Dit jaar hoopte de rapper op meer, met een komisch nummer over zijn vader. Helaas, hij was beter bij zijn frituursnacks gebleven…