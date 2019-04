Diona D’Hondt, wetsdokter met glamour-verleden: “Tussen vuilnis en ongedierte staan, daar moet je tegen kunnen” KV/Anke Michiels

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ja, er wordt wel eens gelachen in haar job. “Als iemand uitglijdt op de plaats van de misdaad bijvoorbeeld”, zegt Diona D’Hondt (31) uit ‘Wetsdokters’ op VTM in Dag Allemaal. Al ben je als lijkschouwer maar beter niet voor een kleintje vervaard: “Wat wij doen, is echt wel het vuilere werk.”

De schoonheid van haar job zit hem in de variatie, vindt ze zelf. Tijdens de consultaties onderzoekt wetsdokter Diona D’Hondt bijvoorbeeld of mensen die staande zijn gehouden in het verkeer, effectief een probleem hebben met drank of drugs. En als er iemand in elkaar wordt geslagen, stelt zij de letsels vast. “Ik detecteer ook sporen van seksuele agressie en als er iemand onverwacht overlijdt tijdens een operatie, pluis ik mee uit of er een medische fout is gebeurd. En dan zijn er nog de afstappingen. Bij een ­verdacht overlijden ga ik ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Als verder onderzoek volgt, doe ik een autopsie.”

Waar haal jij de grootste ­voldoening uit?

Als ik iets mee kan helpen oplossen, voelt dat goed. Omdat ik weet hoeveel dat voor de nabestaanden betekent.

Blind geweld, seksueel misbruik, moord. Waar steek je dat ’s avonds weg?

Ik praat thuis niet over het werk: ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Als een vrouw me overdag verteld heeft over een verkrachting, denk ik daar ’s avonds uiteraard nog aan. Maar eenmaal thuis probeer ik er vooral te zijn voor mijn vriend en dochtertje van drie, Amaryllis.

Heeft het moederschap jouw job emotioneel moeilijker gemaakt?

(knikt) Soms onderzoek ik kindjes die stierven aan ‘wiegendood’. Als je dan thuis eentje van precies dezelfde leeftijd hebt, slaap je die week minder goed en ga je vaker checken of alles oké is. ­Hetzelfde met slachtoffers van mishandeling. Als mama valt het moeilijk te begrijpen dat iemand géén liefde geeft aan een eigen kind. Anderzijds is het moederschap nuttig, omdat ik beter kan inschatten of een verhaal dat mij verteld wordt, klopt. Als een vader zegt dat zijn kind uit de zetel gerold is, weet ik dat hij liegt. Want zo loopt een baby geen ernstige schedelfractuur op.

Went het om een lijk te zien?

Een dood lichaam op de plaats van het delict is moeilijker dan op de tafel in een autopsieruimte. Ter plaatse word je geconfronteerd met het verhaal dat zich net heeft afgespeeld. Een dood lichaam in het mortuarium is gewoon... een lichaam.

Wordt er ook weleens gelachen op jouw werkvloer?

Als er iemand uitglijdt op de plaats van de misdaad, wordt er gelachen, ja. Of als iemand schrikt tijdens een lijkschouwing omdat er maden opduiken. (lachje) Insecten overleven de frigo in het mortuarium. Aanvankelijk zijn die nog murw door de koude, maar na een tijdje zie je die dus weer tot leven komen. Dat is best grappig.

Wat vind je zelf het lastigste onderdeel van jouw job?

Videobeelden bekijken van de feiten. Als ik de daad met eigen ogen zie, de agressie, en de machteloosheid van het slachtoffer, dan keert mijn maag.

Maar ondanks dat is dit wel jouw droomjob?

Eigenlijk wou ik fotograaf worden. Ik dacht ook aan een job in de bouw, omdat ik graag met mijn handen werk. ­Uiteindelijk koos ik voor ­geneeskunde, omdat ik goede punten haalde op school. Ik heb in totaal twaalf jaar ­gestudeerd. Na een stage bij de dienst gerechtelijke geneeskunde wist ik: dit is het. Ik ben trots op mijn job.

Toch kiezen weinig artsen ervoor om lijkschouwer te worden.

Je moet een en ander kunnen verdragen. In een operatiekwartier is alles steriel en netjes. Wij staan vaak tussen vuilnis en ongedierte. Het ‘vuilere’ werk dus. Het is ook gruwelijk om te zien hoe mensen ergens worden achtergelaten.

’t Is een biotoop die niet verder kan afstaan van de missenwereld, waarin jij ook nog hebt vertoefd. Meer nog: tijdens je studententijd werd je gekroond tot Miss Antwerpen.

Ik nam destijds deel aan die verkiezing om mezelf wat ­sociale vaardigheden bij te brengen, want ik ben heel verlegen. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Mijn finaleplaats voor Miss België heb ik afgestaan. Ik zat in een stagejaar en had verplichtingen tegenover het ziekenhuis en dat was belangrijker. Dankzij mijn deelname heb ik geleerd om uit mijn comfortzone te treden. Binnenkort moet ik als wetsdokter gaan getuigen in mijn eerste assisenzaak, dus dat zal goed van pas komen dan.

