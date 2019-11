Dina Tersago werd ooit afgekeurd door Donald Trump MVO

00u00 0 TV Vanavond is presentatrice en voormalig Miss België Dina Tersago (40) te gast in 'Het huis'. "Mij inschrijven voor Miss België was eigenlijk een daad van rebellie", vertelt ze aan Eric Goens. "Ik zat niet altijd goed in mijn vel. Ik wou een jaar stoppen met studeren, iets doen wat niemand van mij zou verwachten."

Als kersverse Miss België mocht Dina in 2001 naar de verkiezing van Miss Universe in Puerto Rico. "Ik had daar een maand voor moeten oefenen, maar ik ben één minuut in beeld geweest en ik mocht naar huis gaan", vertelt ze. Dina was door de toenmalige organisator immers te licht bevonden. Vandaag woont die organisator in het Witte Huis: Amerikaans president Donald Trump.

'Het huis', om 20.40 uur op Eén