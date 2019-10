Exclusief voor abonnees Dina Tersago was vaak van huis weg voor

‘Boer zkt Vrouw’: “Afstandelijkheid past niet bij zo’n programma” CD

14 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Van Duitsland over Lapland tot Kaapverdië: de inzet van Dina Tersago (40) voor ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ kent ook dit seizoen geen grenzen. Maar hoe feeëriek haar buitenlandse locatie ook is, het gemis van haar gezin is telkens voelbaar. Al ziet de presentatrice ook voordelen. “Bijslapen en me even alleen zorgen maken over mijn werk: ideaal”, vertelt ze in Story.

Maandagavond zagen we in ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ de uitverkoren vrouwen en mannen vertrekken om kennis te maken met het echte buitenlandse leven van hun boer of boerin. Ook An Lemmens en Dina Tersago reisden mee. Die laatste trok naar boer Gerard in Duitsland, boerin Marianne in Lapland en boer Etienne in Kaapverdië. “De bestemmingen worden puur op basis van onze agenda’s verdeeld tussen An en mij”, vertelt Dina. “Alleen Australië zag ik vorig jaar niet zitten omdat Thor als baby meereisde. Pas op, ik vlieg heel graag. Met twee kleine kindjes zijn mijn nachten soms onderbroken, en tijdens zo’n vlucht kan niemand je storen: ideaal dus om slaap in te halen! De crew durft me dan wel beetnemen. Dit jaar hadden ze een foto van mij gemaakt met drie blikjes bier. Voor alle duidelijkheid: ik had er maar één gedronken (lacht)!”

