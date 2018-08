Dina Tersago voor het eerst ongeschminkt op tv in 'De Klas': "Toch wel een drempel" TK

25 augustus 2018

Bron: NB 1 TV Op 5 september begint Eén aan het tweede seizoen van 'De Klas', waarin enkele BV's een dag voor een groep 16-jarigen staan. Een van hen is dit jaar Dina Tersago, die meteen een statement maakte in haar les. Ze haalde al haar make-up eraf en zal zo voor het eerst ongeschminkt op tv komen.

Dina wilde de jongeren van KS in Diest een belangrijke les meegeven. Ze zijn enorm met hun uiterlijk bezig, en sociale media helpen daarbij niet echt. Dus haalde ze zelf alle make-up van haar gezicht, om aan te tonen dat innerlijke schoonheid ook belangrijk is. "Toch een drempel waar ik overheen moest", vertelt Dina in Het Nieuwsblad. "Ik wist niet hoe ze zouden reageren en bij het begin van de dag had al ­iemand gezegd dat ik wallen onder mijn ogen had. Ik slaap niet zo goed de laatste tijd, met twee kinderen. ’s Nachts sta ik nog altijd twee à drie keer op voor de jongste. En het is ook druk op het werk. Maar ik vond het wel belangrijk om die schmink er af te halen. Ik ben zo nog nooit op tv geweest. Ik vond dat het nogal meeviel. Dat vond de klas ook, trouwens, die jongeren waren heel lief."

Op haar zeventiende gebruikte Tersago zelf nog geen make-up. "Dat deed ik pas toen ik op mijn achttiende begon uit te gaan, maar dan nog weinig. Toen ik op mijn 21ste Miss België werd, ben ik daarna met mijn dikke laag schmink gaan slapen omdat ik bang was dat ik er de volgende ochtend slecht zou uitzien voor de media. Het schminken voor de verkiezing had een uur geduurd. Ik dacht: Als ik dat zelf moet doen, val ik door de mand."