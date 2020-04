Dina Tersago verrast in ‘Blind Gekocht’ en het coronavirus uitgelegd: tv-tips om de lockdown even te vergeten Jelle Brans

29 april 2020

12u00 0 TV Wat doe je als je droomhuis, waar je al je spaargeld in hebt gestopt, plots opgebouwd blijkt te zijn met asbesthoudende platen? En wat mag je verwachten van een instapklare woning van 350.000 euro? Op deze vragen krijgen we vanavond een antwoord in ‘Blind Getrouwd’. Toch liever een dramareeks die doet terugdenken aan ‘Lost’, of een hilarische alien-vertolking van Guga Baúl? Onze chef Showbizz deelt tv-tips die je zeker een avond zullen entertainen.

‘Coronavirus, Explained’: b evattelijke kijk op wetenschap

Vorig jaar in november bracht Netflix een aflevering uit van hun populair-wetenschappelijke docuserie 'Explained', waarin de verspreiding van een potentiële pandemie werd onderzocht. Tegen half maart, toen de wereld de effecten van het nieuwe coronavirus begon te voelen, waren de makers volop aan het brainstormen over een derde seizoen toen ze van Netflix de vraag kregen: Wilden ze zich niet volledig op corona gooien? Zo werd een nieuw mini-seizoen geboren dat exclusief aan het virus gewijd is.

De eerste aflevering is sinds deze week te streamen, de komende maanden volgen er nog. Deze eerste aflevering is bijzonder goed gedocumenteerd, met onder meer een interview met Bill Gates. Nochtans werd ze op amper drie weken in elkaar gebokst, onder meer omdat de makers nog heel wat bruikbaar materiaal hadden liggen van de eerdere pandemie-aflevering. Ongeveer twee derde is volledig nieuw, met interessante interviews en overzichtelijke animaties van een team dat de klok rond heeft gewerkt. De menselijke kant van de crisis wordt prima belicht op onze Vlaamse zenders in onder meer 'Helden Van Hier' en 'Corona2020', maar voor een bevattelijke kijk op de wetenschap rond corona is dit een echte aanrader.

‘Coronavirus, Explained’, via Netflix



‘Blind Gekocht’: e llenlang verlanglijstje

Michael en Sandra krijgen voor het eerst hun fermettewoning te zien. De typische houten latjes zijn alom aanwezig en Bart en Béa vrezen voor hun reactie. Wanneer Bart zich na het eerste bezoek van het koppel aan de verbouwing waagt, stuit hij ook nog eens op een potentieel gevaarlijk probleem: het dak lijkt opgebouwd met asbesthoudende platen. Dina verrast ondertussen Cara en Wouter op hun trouwfeest. Het jonge koppel schuimt al sinds het begin van hun relatie alle immowebsites af, maar ze vonden hun droomhuis nog niet. Cara en Wouter wonen ondertussen drie jaar samen in een huurappartement en willen nu vooral na een stressvolle werkdag volledig tot rust komen in hun eigen huis. Ze hebben 350.000 euro vrijgemaakt voor hun droomhuis: een authentieke en vooral karaktervolle woning, instapklaar, met een oprit, een garage en een zuidgerichte tuin. Het liefst van al staat die droomwoning in de straat waar ze nu reeds wonen. Makkelijk, toch?

‘Blind Gekocht’, om 20u35 op VIER



‘Dolor y Gloria’: een l ust voor het oog

Fysieke aftakeling, eenzaamheid, depressie, verslaving: nee, ouderdom is geen zegen voor filmmaker Salvador Mallo, het alter ego van Pedro Almodóvar in het betoverend mooie, soms ook rauwe 'Dolor y Gloria'. Het hoogtepunt in zijn carrière ligt achter hem, Mallo weet het. Maar stoppen met filmen is stoppen met leven. Het half autobiografische 'Dolor y Gloria' is een rijke, slim geconstrueerde vertelling over zijn jeugd, de band met zijn moeder, een verloren liefde.

Zelfanalyse kan snel ontaarden in pretentieus gebazel, maar die valkuil weet Almodóvar goed te vermijden. De melancholie overheerst, maar tegelijk zit 'Dolor y Gloria' vol sardonische grapjes. Het is lichtheid, vermomd als klaagzang. Antonio Banderas is geweldig op dreef als Salvador Mallo; Penélope Cruz - een andere Almodóvarhabitué - is prachtig als de jonge versie van Salvadors moeder. 'Dolor y Gloria' is, zoals altijd bij Almodóvar, ook een lust voor het oog - van de fraai vormgegeven begintitels tot de ontroerende slotscène. Een prachtfilm over creatieve inspiratie en de kracht van de verbeelding. Sinds deze week 'on demand' te plukken, als een rijpe passievrucht.

‘Dolor y Gloria’, via Telenet & Proximus



‘Manifest’: p aranormale soap

Montego Air vlucht 828 is veilig geland na een nogal turbulent verlopen routinevlucht. Zowel de passagiers als de bemanningsleden zijn opgelucht wanneer ze de grond weer raken. Tijdens de paar uur die ze in de lucht hebben doorgebracht, is de rest van de wereld echter vijf jaar ouder geworden. Vrienden, geliefden en familieleden die de hoop hadden opgegeven en verder gingen met hun leven, worden nu geconfronteerd met het feit dat iedereen van vlucht 828 het vermeende ongeval overleefd heeft. Eerste aflevering van een nieuwe Amerikaanse dramareeks die het 'Lost'-model volgt: soapachtige verwikkelingen met een supernatuurlijk sausje. Onderhoudende reeks maar zeker geen topper. Al keken er in de VS best veel mensen: de pilootaflevering van vanavond klokte af op een impressionante 20 miljoen kijkers. Ruimschoots voldoende voor een tweede seizoen, dat momenteel wordt uitgezonden in Amerika. VIJF zendt vanavond meteen een dubbelaflevering uit.

‘Manifest’, om 20u35 op VIJF



‘Rock and a Hard Place’: t he Rock naar zijn roots

Voor hij de bestverdienende filmster op aarde werd, was Dwayne Johnson alias The Rock een ordinair boefje dat nog voor zijn 16de verjaardag al 8 keer voor de rechtbank was verschenen. Dat maakt van hem het uitgelezen gezicht voor deze nieuwe documentaire over jonge criminelen. We volgen Amerikaanse jongeren die na een gevangenisstraf een tweede kans krijgen in het Miami-Dade County Corrections & Rehabilitation Boot Camp, waar ze een streng programma van zes maanden moeten volgen. Zo leren ze van hun vroegere fouten en maken ze minder kans om opnieuw in de gevangenis te belanden.

‘Rock and a Hard Place’, om 23u20 op Canvas



‘Dat belooft voor later'

Buitenaards talent van Guga Baúl

Vanavond valt er iets bijzonders uit de lucht in deze altijd genietbare VTM-feelgoodshow. Staf Coppens en de drie kinderen Eloïse, Babette en Marcel zijn ooggetuigen van een neergestorte UFO. Terwijl de politie ter plaatse een onderzoek voert en VTM Nieuws een reportage draait, wachten de drie in een schuur iets verderop. "Oh my god. Wat is dat?!" Ze gillen het uit wanneer er plots buitenaards leven opduikt tussen de strobalen, ook wel bekend als Guga Baúl met een vervormde stem. Zwijgen de kinderen tegen Staf, de politie én de journalist van VTM Nieuws over hun ontdekking?

‘Dat belooft voor later’, om 20u35 op VTM



