Exclusief voor abonnees Dina Tersago verlaat VIER en gaat volkswijsheden uittesten met Andy Peelman in nieuw VTM-programma Mark Coenegracht

26 mei 2020

00u00 0 TV VTM is een tv-koppel rijker. VTM is een tv-koppel rijker. 'Boer zkt. Vrouw' -presentatrice Dina Tersago en 'Buurtpolitie' -acteur Andy Peelman gaan samen een nieuw programma presenteren. Daarin zullen ze allerlei volkswijsheden uittesten, zonder in het vaarwater te komen van 'Het Lichaam van Coppens'

'Hoe goedkoper de wijn, hoe meer koppijn.' 'In openbare toiletten is het eerste hokje vaak het properste.' Het zijn volkswijsheden die we allemaal kennen en voor waar aannemen. Maar kloppen al die beweringen wel? Dat is wat Dina Tersago (41) en Andy Peelman (36) samen zullen uittesten in een nieuw VTM-programma, met als werktitel 'Klopt dat of klopt dat niet?'.

