Dina Tersago over haar miskraam: "Van de arts naar de jury van 'Sterren op de Dansvloer'" SD

27 april 2018

11u48 0

De showbizz is een harde wereld waar er niet altijd plaats is voor eigen emoties. Zo moest Dina Tersago (39) kort na haar miskraam alweer jureren in 'Sterren op de Dansvloer'. Dat bekende ze aan James Cooke in 'Gert Late Night'.