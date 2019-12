Dina Tersago openhartig over miskraam bij Luk Alloo: “Bang dat het er niet meer van ging komen” LV

19 december 2019

17u32 0

Luk Allo keert vanavond terug naar de belangrijkste plaatsen uit het leven van Dina Tersago. De presentatrice vertelt over haar onvergetelijke vakantie in IJsland, waar ze ook inspiratie vond voor de naam van haar jongse zoon Isak. Maar de twee hebben het ook over seks, haar jeugdjaren en het ouderschap. Voor de geboorte van haar zoon kreeg Dina een miskraam. Toen ze daarna niet snel zwanger werd, was ze even bang. “Stel dat het er dan toch niet meer van komt... maar niet zo lang daarna lukte het wel.”

‘Alloo Bij’, vanavond om 21u40 op VTM.