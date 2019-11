Dina Tersago is een ploetermama: “Ik zette mijn kinderen in een leeg bad, dan konden ze niet weg” MVO

17 november 2019

Dina Tersago vertelt in 'Het Huis' over hoe moeilijk het soms kan zijn om ploetermama te zijn. "Een vreselijk woord, maar het dekt ook wel de lading."

“Het is soms toch ook echt ploeteren”, merkt ze op. “Ik heb twee hevige jongens. Ik merk soms dat als we naar een speeltuin gaan, andere moeders zeggen: ‘kijk, als je daarop wil gaan, let dan daarop en daarop, en tegen dat haar uitleg gedaan is zijn die van mij al drie keer ergens afgevallen.”

“Vroeger zette ik ze soms in bad”, geeft ze toe. “Een léég bad, he. Maar dan konden ze niet weg."

