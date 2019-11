Dina Tersago in ‘Het Huis’: “Ik zei tegen mijn ouders: ik stop met school, ik kan het niet meer” MVO

19 november 2019

22u36 0 TV Vandaag was ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina Tersago te gast in ‘Het Huis' op Eén. Eerder zagen we al hoe ze vertelde over de moeilijkheden van het moederschap. Nu deed ze ook haar boekje open over haar sabbatjaar op school en haar rebelse zet om Miss België te worden.

Als Dina Tersago de tuin van ‘Het Huis’ ingaat, wacht de clan Tersago haar op. Haar twee nichten zijn er als gasten: Karen en Joke. Toen Dina in 2001 deelnam aan de Miss België verkiezing reageerden zij heel verbaasd. Joke: “Ik zag haar daar niet in. Ze is geen typische miss.” Karen: “Je zou denken dat grootouders blinken van fierheid, maar bij ons was dat een beetje schaamte bijna zelfs.”

Dina Tersago was als tiener een halve jongen. Op haar jeugdfoto’s is er zeker nog geen Miss België in spe te bespeuren. “Mij inschrijven voor Miss België was eigenlijk een daad van rebellie. Ik zat niet altijd goed in mijn vel. Ik wou een jaar stoppen met studeren. Iets doen wat niemand van mij zou verwachten.” De presentatrice had als student erg veel last van faalangst.