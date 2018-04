Dina Tersago gaat 'Mijn Pop-uprechtbank' presenteren DBJ

19 april 2018

11u35 6 TV Dit weekend starten in Hasselt de opnames van 'Mijn Pop-uprechtbank'. In het VTM-programma kunnen Vlamingen t erecht bij advocaten voor advies of bij een vrederechter voor een uitspraak in kleine conflicten. Dina Tersago (39) zal het programma presenteren.

In het najaar gaat ze in 'Boer zkt Vrouw - De wereeld Rond' Belgische boeren in het buitenland aan een lief helpen, maar voor het zover is zoekt Dina Tersago het dichter bij huis. In 'Mijn Pop-uprechtbank' worden kleine geschillen opgelost tussen gewone burgers. Denk aan burenruzies of consumentenzaken en bij uitbreiding aan alles wat niet tot het strafrecht behoort.

De uitspraken die door de vrederechter tussen twee partijen wordt gedaan, is bindend. Wat de ere-vrederechter uitspreekt, moeten beide partijen aanvaarden en geldt als wet. Dat kan volgens de ­regels van het arbitragerecht. Dina polst de mensen die naar de rechtbank komen vooraf naar hun intenties en vraagt hen achteraf om een reactie.

Nieuw format

In Nederland loopt er sinds 1995 een gelijknamig programma, 'De rijdende rechter', waarin een rechter het land doorkruist om een uitspraak te doen in kleine geschillen. Het programma is volgens VTM niet op het Nederlandse format gebaseerd, maar op een nieuw idee. Het productiehuis, 100.000volts.tv, maakte eerder reeksen als 'Spoed 24/7' en 'Politie 24/7' voor één.

Dit weekend vinden de eerste opnames plaats in een mobiel glazen paviljoen op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Je kan je vooraf inschrijven via de website van VTM, maar inschrijven kan ook ter plaatse. Belangrijk is om zo veel mogelijk bewijsmateriaal als foto's en e-mails mee te brengen.