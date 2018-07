Dik twee miljoen supporters voor tv voor België-Japan MC

03 juli 2018

10u14 0 TV Geen absoluut record-kijkcijfer voor de onwaarschijnlijke thriller België-Japan van maandagavond. Wél een onwaarschijnlijk sterke avond voor Eén, dat tussen 19.30 en 22.30 gemiddeld 1.752.737 kijkers wist te binden.

De wedstrijd zelf haalde 2.194.195 kijkers, met een piek van 2.417.815, helemaal aan het einde van de reguliere speeltijd toen het beslissende doelpunt viel. Het is voorlopig de beste kijkscore van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Eerder haalde België-Panama 2.068.476 kijkers. Deze cijfers zijn echter relatief: in realiteit zijn het er meer, aangezien heel wat mensen samen op groot scherm kijken.

‘Villa Sporza’ klokte na de wedstrijd ook af met een recordcijfer van 962.241 fans, die maar niet genoeg konden krijgen van de overwinning van de Duivels. Hoeveel Vlamingen op markten en pleinen naar grote schermen keken, is niet geweten, maar het waren er zeker honderdduizenden.

Met 2.194.195 kijkers haalt België-Japan net niet de top vijf van best bekeken Rode Duivels-wedstrijden aller tijden. België-Japan staat nu op een zevende plaats, net na Zuid-Korea-België van 26 juni 2014, toen goed voor 2.276.700 fans.